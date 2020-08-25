الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 3962 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 3372 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء (3372) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 336
بغداد / الكرخ 420
مدينة الطب 70
النجف الأشرف 233
السليمانية 86
أربيل 226
كربلاء 322
كركوك 98
ديالى 160
واسط 179
البصرة 315
ميسان 180
بابل 297
الديوانية 87
ذي قار 119
الأنبار 52
المثنى 64
نينوى 95
صلاح الدين 33
- الإصابات الجديدة: 3962 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 487
بغداد الكرخ 249
مدينة الطب 93
النجف 121
السليمانية 140
أربيل 343
دهوك 194
كربلاء 239
كركوك 238
ديالى 104
واسط 246
البصرة 392
ميسان 156
بابل 133
الديوانية 141
ذي قار 253
الأنبار 83
المثنى 53
نينوى 251
صلاح الدين 46
- الوفيات 77 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 6
دهوك 5
كربلاء 4
كركوك 7
ديالى 1
واسط 7
البصرة 7
بابل 11
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 4
نينوى 3
مجموع الشفاء: 153761 ( نسبة الشفاء 72.5 %)
مجموع الإصابات: 211947
الحالات الكلية تحت العلاج : 51590
الراقدون في العناية المركزة: 574
مجموع الوفيات: 6596
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