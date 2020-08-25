الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 3962 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 3372 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 3962 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 3372 مصاباً
2020/08/25 | 16:48 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء (3372) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   336

بغداد / الكرخ      420

مدينة الطب        70

النجف الأشرف    233

السليمانية           86   

أربيل                226                       

كربلاء             322

كركوك             98

ديالى               160

واسط              179           

البصرة             315

ميسان               180

بابل                 297  

الديوانية             87 

ذي قار              119

الأنبار               52

المثنى               64     

نينوى                95 

صلاح الدين         33               

    

 

- الإصابات الجديدة: 3962 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   487

بغداد الكرخ     249

مدينة الطب      93

النجف            121

السليمانية         140       

أربيل            343

دهوك             194               

كربلاء         239

كركوك        238  

ديالى          104

واسط         246

البصرة       392

ميسان        156 

بابل           133 

الديوانية      141   

ذي قار        253

الأنبار          83

المثنى          53

نينوى          251 

صلاح الدين    46  

 

 

- الوفيات 77 حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        4 

مدينة الطب        2 

النجف              1                  

السليمانية        7

   أربيل          6 

دهوك             5                 

كربلاء           4

كركوك         7

ديالى           1  

واسط           7 

البصرة        7    

بابل            11 

الديوانية        3

ذي قار         1  

المثنى          4          

نينوى           3 

 

مجموع الشفاء:  153761     ( نسبة الشفاء 72.5  %)                       

مجموع الإصابات:   211947                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     51590                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      574                                            

مجموع الوفيات:   6596

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