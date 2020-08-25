القضاء يوقف اجراءات تمديد رخص شركات الاتصالات في العراق

2020/08/25 | 17:07 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اوقف مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الثلاثاء ، بأمر ولائي اجراءات تمديد وتجديد رخص عمل شركات الهاتف النقال الثلاث في العراق.وبوثيقة صادرة من القضاء وجهت محكمة بداءة الكرخ تبليغا إلى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد قرارها إيقاف تجديد تراخيصها للعمل .MY

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