2020/08/25 | 17:07 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اكدت لجنة الطاقة النيابية ، اليوم الثلاثاء ، ان الادارة الاميركية تستغل ملف الكهرباء كورقة ضغط على العراق لتحقيق مآربها.وذكر عضو اللجنة محمود الزجراوي ، إن واشنطن تعمل على السيطرة على ملف الطاقة في العراق من اجل استغلاله لمصلحتها الخاصة.ودعا حكومة الكاظمي الى تنويع التفاهمات مع الشركات الروسية والصينية والالمانية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: الادارة الاميركية تستغل ملف الكهرباء كورقة ضغط على العراق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: الادارة الاميركية تستغل ملف الكهرباء كورقة ضغط على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).