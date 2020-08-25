حقوق الانسان تطالب باجراء تعديل شامل لقانون ضحايا الارهاب

2020/08/25 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء، الحكومة ومجلس النواب الى باجراء تعديل شامل لقانون ضحايا الارهاب.





وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية وضحايا الارهاب يستحقون رعاية متكاملة من الحكومة كواجب وطني واخلاقي تجاه التضحيات التي قدموها للوطن".

واضاف، ان" المشاكل القانونية في قانون ضحايا الارهاب والاجراءات التنفيذية الخاصة به لم تنصف العديد منهم ومازالت معاناتهم مستمرة".

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بـ"اجراء تعديل شامل للقانون بما يحقق انصافا لعوائل الشهداء والجرحى، اضافة الى اعادة النظر بملف تعويضات ضحايا الارهاب لغرض جبر الضرر واعادة اعمار مادمرته عصابات داعش الارهابية".

وفاء الفتلاوي

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