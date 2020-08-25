متمسكا بعمق عربي.. الكاظمي حريص على حسن الجوار

2020/08/25 | 17:10 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 17:04 - GMT 14:04 تارخ النشر: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41

المصدر: دبي- العربية.نت

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال القمة الثلاثية التي عقدت في عمان بين مصر والأردن والعراق على أن المنطقة العربية لم تعد بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة.كما أكد أن العراق ملتزم برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وتخلق فرصا للتهدئة، مضيفا أن بلاده تنطلق من عمقها العربي، وتتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار.

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