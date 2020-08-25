2020/08/25 | 17:18 - المصدر: عين العراق

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هذه حقيقة سيطرة "فصيل مسلح" على مبنى محافظة الأنبار

كشف القيادي في الحشد العشائري في محافظة الأنبار، قطري العبيدي، اليوم الثلاثاء، حقيقة سيطرة فصيل مسلح الى مبنى المحافظة.

وقال العبيدي، ان "الانباء، التي تحدثت عن سيطرة فصيل مسلح الى مبنى محافظة الأنبار، غير دقيقة، ولا صحة لها، ولا يوجد اي خلاف بين فصائل الحشد والقوات الأمنية او حتى الحكومة المحلية".

وبين ان "هناك جهات تحاول بث هكذا شائعات، عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لاثارة الفتنة، خصوصاً ان الأنبار، مستقرة امنيا واجتماعيا، ولهذا هناك ما لا يريد ذلك، ويحاول اعادة الفوضى من خلال هكذا شائعات".

وانتشرت انباء تتحدث عن سيطرة "لواء علي الاكبر" في الحشد الشعبي ليلة امس على مبنى محافظة الانبار وسط مدينة الرمادي، وقيامها بطرد قوات "سوات" المكلفة بحماية المبنى.

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