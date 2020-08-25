غداً.. إنعقاد المؤتمر الاستثنائي لعمومية اللجنة الأولمبيةبحضور حكومي ونيابي رفيعين

2020/08/25 | 17:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية تنطلق عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد، الأربعاء، بفندق عشتار شيراتون أعمال المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحضور حكومي ونيابي رفيعين.أعلن ذلك مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين موجهاً الدعوة لوسائل الاعلام لحضور المؤتمر الذي سيحضر جلساته وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال

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