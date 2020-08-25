ضبط حاويتين تحملان (٧) سيارات دون الموديل في مركز كمرك ام قصر الاوسط

2020/08/25 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تمكن السلطة الكمركية في ام قصر الاوسط من ضبط حاويتين في رصيف(١١) حجم ٤٠ قدما تحتوي على سبع سيارات دون الموديل المسموح باستيراده مخفية في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط.



وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانياء/نينا/ نسخة منه:" تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفة وختم الحاويات بالسيل الكمركي ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل وإحالتها للقضاء".



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