عمليات نينوى تنفذ عملية عسكرية لملاحقة عصابات خلايا داعش جنوب الموصل

2020/08/25 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أعلنت قيادة عمليات نينوى عن البدء بعملية عسكرية ضد خلايا داعش الارهابي جنوب الموصل.وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان"قوة مشتركة من القوات الامنية والعسكرية وجهاز الامن الوطني وباسناد جوي عراقي نفذت عملية استباقية بالتعاون ضد خلايا داعش الارهابي في ناحيتي القيارة والشورى والقرى التابعة لها لمطاردة ودحر العصابات الارهابية على خلفية تسلل عناصر من داعش الى تلك المناطق ".واضاف ان"العملية اسفرت عن تدمير (ثلاثة ) انفاق من داعش وقتل نحو (13)داعشيا وتدمير مخبأين للاسلحة والاعتدة فضلا عن اعتقال (23)داعشيا اقتادتهم القوات الامنية الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم "/انتهى

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