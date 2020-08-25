المالكي والجبوري يؤكدان ضرورة العمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت

2020/08/25 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح "عمل" سليم الجبوري، ضرورة العمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت.



وذكر المكتب الاعلامي لإئتلاف دولة القانون:" انه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية ، والحوارات الجارية بين القوى السياسية حول الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة".



وأكد الجانبان على مواصلة الحوارات بين القوى والكتل السياسية من اجل تنسيق المواقف وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها البلاد ، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت ./انتهى7

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