الكاظمي في القمة الثلاثية: العراق يلتزم برؤية إستراتيجية تدعم استقرار المنطقة

2020/08/25 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، حرص العراق على الحل الشامل لأزمات المنطقة على قاعدة المصالح المشتركة، معتبراً أن المنطقة ليست بحاجة...

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