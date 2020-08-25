ذي قار تسجل حالة وفاة و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/25 | 17:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_اين]سجلت محافظة ذي قار، الثلاثاء، حالة وفاة و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.

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