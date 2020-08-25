"سيدفع بعزل تركيا".. واشنطن تعترض بشدة على استضافة إردوغان قادة من حماس

2020/08/25 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورجان أورتاغوس، في بيان الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعترض بشدة على استضافة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لاثنين من قادة حماس، في إسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.

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