حمدوك يقول إنه تحدث مع بومبيو حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

2020/08/25 | 17:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (رويترز) - قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أجرى محادثات ”مباشرة وشفافة“ مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم يوم الثلاثاء تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في صورة من أرشيف رويترز ووصل بومبيو إلى السودان من إسرائيل دون توقف واصفا رحلته بأنها أول رحلة جوية رسمية مباشرة بين البلدين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وراء علاقات أقوى بين السودان وإسرائيل.والزيارة جزء من جولة إقليمية يقوم بها بومبيو بعدما اتفقت إسرائيل والإمارات هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة، وتأتي في وقت تدعو فيه إسرائيل والولايات المتحدة المزيد من الدول العربية لاتخاذ نفس الخطوة.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان بسبب مزاعم عن دعمه جماعات متشددة وكذلك بسبب الحرب الأهلية في دارفور خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان عام 2019 بعد أن ظل طويلا في الحكم.وتم رفع العقوبات التجارية في عام 2017 لكن السودان لا يزال مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو ما يحول دون حصوله على قروض يحتاجها بشدة من المقرضين الدوليين.وقال حمدوك على تويتر إن محادثاته مع بومبيو تناولت الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين.وقال ”أتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة“ في السودان.وكتب بومبيو على تويتر بعد إقلاع طائرته من تل أبيب ”يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان“.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن توقف بومبيو القصير في الخرطوم كان لمناقشة الدعم الأمريكي للحكومة التي يقودها المدنيون وكذلك من أجل ”تعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل“.وسئل مسؤول أمريكي رافق وزير الخارجية في رحلته الجوية عما إذا كان بومبيو سيعلن عن انفراجة في السودان كتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو رفع العقوبات الأمريكية فقال ”من المحتمل كتابة المزيد في صفحات التاريخ“.والعلاقات مع إسرائيل موضوع شائك في السودان الذي كان من ألد أعداء إسرائيل في العالم الإسلامي تحت حكم البشير.والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير شباط في أوغندا لكنه ألقى بظلال من الشك على أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين.وأعلن السودان في 19 أغسطس آب إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية بعدما وصف قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه ”خطوة شجاعة وجريئة“.شارك في التغطية دان وليامز ونادين عوض الله وعمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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