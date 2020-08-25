2020/08/25 | 17:27 - المصدر: الاتجاه
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب: القمة الثلاثية ستناقش الملفات الاقتصادية والتجارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/25 | 17:27.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: القمة الثلاثية ستناقش الملفات الاقتصادية والتجارية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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