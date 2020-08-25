مؤتمر عشائري كبير في كركوك بمشاركة شيوخ عشائر من الفرات الأوسط

2020/08/25 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/عبر محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا عن اعتزازه للتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات الأمنية البطلة بجميع صنوفها ..



مؤكدا ان تحقيق الأمن والاستقرار في الحويجة جاء بفضل التعاون بين المواطن وقواتنا الأمنية ..



مؤكدا البدء باعادة النازحين لمناطقهم المحرره وفق توجيهات رئيس الوزراء والعمل على اغلاق كافه المخميات .جاء ذلك خلال حضوره تجمعا كبيرا عشائريا بمشاركة شيوخ عشائر من الفرات الأوسط.وقال , ان التضحيات التي قدمها اهالي الحويجة ونواحيها في مقارعة الارهاب الاعمى والمعاناة اثناء النزوح وتدمير ممتلكاتهم ودورهم اعطت لنا جميعا درسا كبيرا بأهمية التكاتف والوحدة والتعاون ومساندة القوات الأمنية التي لولا تعاون المواطن معها لما تحقق الأمن ..



واكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن سعد حربيه , اهمية التعاون بين المواطن والقوات الأمنية في تحقيق النصر والحفاظ على الاستقرار .وجرى خلال التجمع تبادل الآراء والمقترحات في سبيل دعم الامن وتنظيمه بقضاء الحويجة وتعزيز الخدمات للمواطنين /انتهى

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