2020/08/25 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: استكمال إجراءات أتمتة عمل الكمارك والضرائب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر المركز الخبري الوطني.

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