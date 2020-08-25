المنافذ الحدودية تعقد اجتماعا لاتمتة الإجراءات في عملها

2020/08/25 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن عقدها اجتماع لفريق عمل الأمر الديواني برئاسة رئيس الهياة لاتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذٱ لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية فريق عمل مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية لاتمتة الإجراءات الكمركية وفقا للأمر الديواني (22) لسنة 2020 لغرض تنظيم عمل المنافذ الحدودية واتخاذ الإجراءات الإلكترونية الحديثة للقضاء على الفساد الإداري والمالي والهدر بالمال العام وأحكام السيطرة على واردات الدولة في المنافذ الحدودية ، والشروع بتنفيذ مقررات الأمر الديواني التي أكدت على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستكمال إجراءات اتمتة عمل الكمارك والضرائب خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر”.

واضافت الهياة ان “الاجتماع استعرض مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الحكومية لاتمتة الإجراءات الإدارية والمالية في المنافذ الحدودية للسيطرة على هدر المال العام وتعظيم موارد الدولة ودعم الموازنة الاتحادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”، لافتا الى ان “فريق العمل الفني لتكنولوجيا المعلومات في هيأة المنافذ الحدودية استعرض البرنامج المعد من قبلهم لتدقيق الوصولات الضريبية للحد من ظاهرة تزوير الوصولات الضريبية بعد ضبط العديد من هذه الخروقات لضمان عدم التلاعب والتزوير فيها، حيث تم الايعاز إلى هيئة الضرائب لاعتماده في اتمتة إجراءات عملهم في المنافذ الحدودية”.

وبين الوائلي أن “هذا الاجتماع جاء لمعرفة الخطوات المتخذة من قبل هيئة الكمارك وتعاقداتها لتنفيذ الأمر الديواني ومعرفة الإمكانات الفنية الموجودة لدى الدوائر الأخرى على مستوى الملاكات المعلوماتية والبرامج التي أعدت من قبلهم لاتمتة إجراءاتهم للمضي في توجهات الدولة وإنجاح برنامجها الإصلاحي والسيطرة على مواردها المالية على مختلف المستويات”، مؤكداً على “أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني ليسجل للجميع نجاحاً لهم للقضاء على تراكمات السنوات الماضية من تفشي مافيات الفساد والمتلاعبين بالمال العام باتخاذ خطوات جادة ليسجل التأريخ انتصارا حقيقيا يحسب للجميع”.

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