الاعلام الايراني ينفي اشاعات قطع المياه من نهر الزاب الاسفل

2020/08/25 | 17:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة نفى الاعلام الايراني ، اليوم الثلاثاء ، الاشاعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قطع ايران للمياة من نهر الزاب الأسفل.وأكد الاعلام الايراني ان ايران لم ولن تقطع المياة عن العراق، لان ذلك يعد مخالفاً للقوانين والاعراف الدولية والاخلاقية.واضاف "يعلمُ كلُ أبناء مدينة ديالى ان منسوب المياه في بحيرة حمرين …

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