2020/08/25 | 17:33 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس السوري بشار الاسد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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