أول تعليق من فيلق القدس على التطبيع الاماراتي مع الكيان الاسرائيلي

2020/08/25 | 17:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني، إن سياسة التطبيع ستضع الكيان الاسرائيلي والدول المطبعة في دائرة من زعزعة الأمن.

وأضاف العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس في تصريحات لقناة المسيرة أنه من المؤكد أن سياسة التطبيع ستضع الكيان الصهيوني والمطبّعين أكثر في دائرة انعدام الأمن..



التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليس له أي قيمة فالتطبيع العلني رفع النقاب عن الوجه الإماراتي وأبرز طبيعة خلافهم مع الجمهورية الإسلامية والطريق الذي انتهجوه”.

وتابع قائلا: “الكيان الصهيوني غير قادر على حماية نفسه ولا يستطيع شراء وجلب الأمن للإمارات والدول المطبّعة”.



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