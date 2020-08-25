اول تعليق من جعاز بعد انتقاله لهاماربي السويدي

2020/08/25 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

علق مدافع المنتخب الوطني مهند جعاز، على انضمامه لصفوف نادي هاماربي السويدي.

وقال جعاز لـ /المعلومة/ إنه ” تم بشكل رسمي التوقيع على عقد الانضمام لصفوف نادي هامربي السويدي ولمدة ثلاث سنوات”.

وأوضح ان “نادي هاماربي هو أكبر نادٍ في السويد ومن الرائع أن أكون هنا تحت قيادة ستيفان بيلبورن، الفريق يلعب أفضل كرة قدم في السويد ، وهناك نجم في كل مركز في هذا الفريق”.

تجدر الإشارة الى ان اللاعب سيمثل اسود الرافدين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.



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