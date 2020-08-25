المالكي والجبوري يبحثان تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بعيدًا عن التسقيط والسلاح المنفلت

2020/08/25 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري، تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت

وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم، رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح “عمل” سليم الجبوري”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، والحوارات الجارية بين القوى السياسية حول الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة”.





وأكد الجانبان، بحسب البيان، على “مواصلة الحوارات بين القوى والكتل السياسية من اجل تنسيق المواقف وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها البلاد، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت”.





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