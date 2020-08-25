“السلطعون” الإيراني يقتنص جائزة مهرجان هيروشيما

2020/08/25 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نال فيلما الأنيميشن الإيرانيين “السلطعون” (خرجنك) و”ذئب أنا وآخذ القطيع” (كركم وكله مي برم)، من إنتاج معهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئة، جائزتين من مهرجان هيروشيما للرسوم المتحركة.

وتأهل هذا العام 59 فيلما من أنحاء العالم الى قسم المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الذي يقام كل سنتين، وحاز فيلم “السلطعون” (خرجنك) للمخرجة شيوا صادق أسدي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما نال فيلم و”ذئب أنا وآخذ القطيع” (كركم وكله مي برم) للمخرج أميرهوشنك معين على جائزة مهرجان هيروشيما 2020 بالإضافة الى تمثال المهرجان وجائزة نقدية قدرها مليون ين.

ويروي فيلم السلطعون الذي لا تتجاوز مدته 11 دقيقة، قصة صبي خجول منعزل يرغب في الانضمام إلى فرقة المسرح المدرسي، لكن الدور الوحيد الذي يُعرض عليه هو دور السلطعون.

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