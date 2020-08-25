التربية: اجراء امتحانات السادس امر خاضع لتوجيهات اللجنة العليا

2020/08/25 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت وزارة التربية، الثلاثاء، ان اجراء الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي بجميع فروعه من عدمها امر خاضع لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الوزارة اتخذت جمييع الاجراءات الوقائية لاتمام الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي بجميع فروعه”، لافتا الى ان “الوزارة وضعت خطة لتعقيم وتعفير المدارس والمراكز الامتحانية لضمان سلامة الطلبة من تفشي الوباء”.

واضاف ان “اجراء الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي من عدمها امر خاضع لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة والوزارة ستكون ملزمة باي قرار يتخذ”، مبينا ان “الصحة وافقت على اجراء الامتحانات شريطة الالتزام باجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والكفوف”.

و أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إصدار توجيهات جديدة بشأن مشاركة الطلبة المصابين بفيروس كورونا في امتحانات السادس الإعدادي، فيما أكدت “عدم إمكانية” احتساب المعدل التراكمي.



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