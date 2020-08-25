2020/08/25 | 17:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيرلو يعلن رحيل هيغواين عن يوفنتوس وبقاء ديبالا

كشف أندريا بيرلو في مؤتمره الصحفي الأول كمدير فني ليوفنتوس أن الأرجنتيني غونزالو هيغواين سيرحل عن الفريق، وأنه تحدث مع كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا عن خططه للموسم الجديد، وكذلك أشار إلى رغباته في الصفقات الجديدة.

وبدأ الموسم الجديد في يوفنتوس رسميا، اليوم الثلاثاء، وأجاب بيرلو المدير الفني الجديد لبطل إيطاليا على أسئلة الصحفيين وافتتح حديثه قائلا: ”أود أن أعود ببعض الحماس الذي ربما كان ينقصنا في الفترة الماضية، لقد أخبرت اللاعبين أنه يجب أن نحصل على الكرة دائمًا وعندما لا نمتلكها علينا استعادتها بسرعة“.

وفي رده على سؤال بشأن رونالدو وديبالا، أجاب في تصريحات أبرزتها صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت: ”أنا مقتنع بأنني في المكان المناسب في الوقت المناسب، لقد تحدثنا بالفعل مع رونالدو.



وسيكون لدينا وقت للحديث عن التكتيكات والأدوار“.

وأضاف: ”لم يتم عرض ديبالا للبيع من قبل، إنه جزء من هذا المشروع، وطالما هناك تضحية وإنكار للذات، كلما زاد عدد اللاعبين المتميزين، ويمكن لديبالا ورونالدو اللعب سويا“.

وعن مستقبل هيغواين مع الفريق، قال بيرلو: ”إنه شخص أحترمه، لكن نظرنا في عيون بعضنا البعض وقررنا السير في مسارات مختلفة.



لقد تم تهميشه ولكننا قررنا أنه سيرحل هذا الصيف“.

وعن البرازيلي آرثر ميلو القادم من يوفنتوس، أشار: ”آرثر لاعب جيد، لقد أعجبنا به في برشلونة والمنتخب الوطني البرازيلي.



إنه لاعب خط وسط قادر على القيام بأدوار متعددة.



يمكن للاعبين المتميزين القيام بأدوار متعددة“.

وأوضح لاعب وسط يوفنتوس السابق أنه سيتحدث مع إدارة النادي بشأن التعاقدات الجديدة، قائلا: ”بالطبع، سأتحدث إلى النادي.



أنا المدرب ولدي نوع معين من اللاعبين في ذهني لا أريد إخباركم به“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرلو يعلن رحيل هيغواين عن يوفنتوس وبقاء ديبالا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرلو يعلن رحيل هيغواين عن يوفنتوس وبقاء ديبالا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).