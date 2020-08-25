‏البيان الختامي للقمة الثلاثية: تعزيز الشراكة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين العراق⁧ والأردن⁩ ومصر ⁩


‏البيان الختامي للقمة الثلاثية: تعزيز الشراكة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين العراق⁧ والأردن⁩ ومصر ⁩
2020/08/25 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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