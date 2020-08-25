2020/08/25 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان القمة الثلاثية: الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان القمة الثلاثية: الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).