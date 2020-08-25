دائرة صحة السليمانية: العودة للحظر الشامل امر صعب.. المواطن هو المسؤول عن نفسه!

2020/08/25 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادرأت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، 25 آب، 2020، ان العودة لتطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل امر صعب، خصوصا في ظل التأثيرات الاقتصادية التي سببها، وقال نائب مدير صحة السليمانية عبد الله سنكاوي لـ(بغداد اليوم)، ان "فيروس كورونا أصبح أمرا واقعا، وبات في كل منطقة وحي سكني هنالك مجموعة من المصابين، ولا يمكن الاستمرار بالإغلاق وفرض حظر التجول لآن الحياة لأبد ان تستمر وخاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية".وأضاف أن "حالة الوعي لدى المواطن هي التي تجنبه الإصابة بفيروس كورونا، ونحن ننتظر اكتشاف لقاحات متطورة ولكن في الوقت الحالي، الأمر أصبح بيد المواطنين، وهم من يستطيعون حماية أنفسهم لآن المواطن أصبحت لديه دراية بأعراض الفيروس وكيفية التعامل معها".وسجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أعلى معدل يومي للأصابات بواقع 677 إصابة و18 حالة وفاة، فيما كان الإقليم قد أعاد فتح الطرق وخفف من إجراءات كورونا وفتح المصايف والمساجد والأسواق بشكل طبيعي.

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