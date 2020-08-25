تطور جديد بشأن مستقبل ميسي في برشلونة

2020/08/25 | 17:56 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه كشف تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل ليونيل ميسي، نجم برشلونة.وكان ميسي اجتمع مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة منذ أيام، وأبلغه بأنه يرى مستقبله بشكل أكبر خارج النادي الكتالوني.وطلب البرغوث مهلة من الوقت للتفكير في حديث كومان، واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.ووفقًا …

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