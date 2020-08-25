غدا عمومية الاولمبية تعقد مؤتمرا استثنائيا

2020/08/25 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تقيم اللجنة الأولمبية العراقية يوم غد الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحا، بفندق عشتار شيراتون المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية.وأكدت الأولمبية في بيان رسمي لها ان انعقاد المؤتمر الاستثنائي غداً "سيكرّس للتشاور في تنفيذ رسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في السابع من تموز الماضي، ولإقرار التعديلات الأخيرة المقترحة من أعضاء الجمعية العمومية على النظام الاساسي للجنة الأولمبية".وأعلنت اللجنة الأولمبية برنامج المؤتمر المتضمن جلستين، الأولى مطوّلة تفصيلية عامة مفتوحة، فيما ستكون الثانية مختصرة مغلقة، وان الأعضاء، وبعد اجتماعات تشاورية جانبية مكثفة قدّموا الكثير من مقترحات التعديل التي صوّبت النظام الأساسي، ورفدت اللجنة الأولمبية برؤى وأفكار ساعدت في إنجاز مهمة التعديلات الأخيرة.يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية سيحضران اجتماع العمومية يوم غد./انتهى

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