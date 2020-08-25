الكاظمي والسيسي يغادران العاصمة عمان

2020/08/25 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ودع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان اليوم، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد اختتام أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في عمان./انتهى

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