السماح بحضور الجماهير في مباراة السوبر الأوروبي

2020/08/25 | 18:04 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن السماح بحضور جماهيري جزئي في مباراة كأس السوبر التي ستقام يوم 24 ايلول المقبل.ويلتقي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا عن موسم 2019/2020 في تلك المواجهة مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بالموسم الماضي في العاصمة المجرية "بودابست".وأكد يويفا خلال بيانه الرسمي أنه "سيسمح …

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