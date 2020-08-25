الأولمبية العراقية تعقد مؤتمراً استثنائياً غداً

2020/08/25 | 18:04 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه تعقد اللجنة الأولمبية العراقية يوم غد الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحا، بأحد الفنادق المؤتمر الاستثنائي لها.وأكدت الأولمبية في بيان رسمي لها أن انعقاد المؤتمر الاستثنائي غداً "سيخصص للتشاور حول تنفيذ رسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في السابع من تموز الماضي، ولإقرار التعديلات الأخيرة المقترحة من أعضاء الجمعية العمومية على النظام الاساسي …

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