الموارد تنذر بقطع الكهرباء عن مضخات المخالفين على نهر الفرات

2020/08/25 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

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تستمر مديرية الموارد المائية في محافظة النجف الأشرف بحملتها لتدقيق الاجازات الممنوحة للفلاحين والمزارعين على نهر الفرات في العباسية والمناذرة لغرض تدقيق المضخات المنصوبة مع المؤشرة في سجلات المديرية وفقا للاجازات الرسمية واندار المخالفين برفع التجاوز ومفاتحة دوائر الكهرباء المعنية لغرض قطع التيار الكهربائي عن المضخات المتجاوزة.

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