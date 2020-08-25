إصلاح الأحداث تباشر بصرف رواتب الموظفين من المتعينين الجدد

2020/08/25 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} باشرت دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل، الثلاثاء، بصرف رواتب الموظفين من المتعينين الجدد.





وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم اليوم توزيع رواتب المتعينين الجدد بعد حصول موافقة التمويل من قبل وزارة المالية لهذه السنة".

وأضاف، انه" سوف يتم صرف الرواتب المتراكمة للمتعينين الجدد خلال الفترة المقبلة وباسرع وقت ممكن".

من الجدير بالذكر ان وزارة العدل وبجهود جميع العاملين فيها قد قامت في وقت سابق بارسال جميع القوائم المتعلقة بالمتعينين الجدد في الدوائر العدلية كافة الى وزارة المالية من اجل صرف رواتبهم وباسرع وقت ممكن.

وفاء الفتلاوي

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