2020/08/25 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/المركز الخبري الوطني- أعلن القيادي في الحشد العشائري في محافظة الأنبار، قطري العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة سيطرة فصيل مسلح الى مبنى المحافظة.وقال العبيدي، في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان”الانباء، التي تحدثت عن سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار، غير دقيقة، ولا صحة لها، ولا يوجد اي خلاف بين فصائل الحشد والقوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبيدي ينفي سيطرة فصيل من الحشد على مبنى محافظة الأنبار المركز الخبري الوطني.

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