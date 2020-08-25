بيرلو يحدد وجهته الهجومية في يوفنتوس

2020/08/25 | 18:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

حدد المدرب الإيطالي “أندريا بيرلو” المدير الفني لفريق يوفنتوس، بديل الأرجنتيني “غونزالو هيجواين” خلال الموسم المقبل.ووضع “بيرلو” على الادارة اسم المهاجم البوسني “إيدين دزيكو” لاعب فريق روما الإيطالي للتعاقد معه.

والارجح يكون دزيكو هو بديل “غونزالو هيجواين”، في هجوم يوفنتوس، وأن النادي يواصل تحركاته لحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الآيام المقبلة.

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