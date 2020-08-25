ايران تنضم مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الثالث والثلاثين عبر الانترنت

2020/08/25 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت منظمة السينما الايرانية عن انعقاد مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الثالث والثلاثين، طبقا لاتفاق توصلت إليه المنظمة مع مؤسسة الفارابي للسينما وبلدية أصفهان، عبر الانترنت وبشكل مجازي من 18 تشرين اللاول/ أكتوبر إلى 23 تشرين الاول/أكتوبر 2020 .ويشمل المهرجان قسمين الاول مخصص لمسابقة السينما الايرانية وتوزع جوائزه على النحو الآتي : أفضل فيلم […]

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