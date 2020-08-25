بواقع 18 رحلة.. جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاربعاء

2020/08/25 | 18:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاربعاء.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 18 رحلة يوم غد الاربعاء كما مبين في الجدول التالي: وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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