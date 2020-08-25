بدر النيابية: حكومة الكاظمي

2020/08/25 | 18:48 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اكدت كتلة بدر النيابية ان المئة يوم التي تسلم بها الكاظمي رئاسة الوزراء انتهت دون تحقيق انجاز ملموس .ووصف رئيس الكتلة حسن شاكر حكومة الكاظمي بالاعلامية ولا يمكن التعويل عليها كثيرا، مبينا ان الفوضى في زمن هذه الحكومة اصبحت اكثر من السابق.

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