وزيرة الهجرة والمهجرين تكرم موظفين انقذا طفلين من حريق في احد مخيمات الانبار

2020/08/25 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بمكتبها اليوم الموظفين المشاركين في إخماد حريق قد نشب في مخيم عامرية الفلوجة بمحافظة الانبار وجازفا بأرواحهم لإنقاذ طفلين من وسط النار بعد ان عجز والداهما والحاضرون عن انقاذهما بسبب تصاعد ألسنة اللهب .وقالت جابرو “كلمات الثناء لا تفي بحق ابطالنا من فرع الوزارة بمحافظة الانبار، […]

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