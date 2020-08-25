2020/08/25 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح 1844 تكلم الماء في نهر الإنسان قوة شجر الحياة .



أنجبت الشمس الساطعة نورا طالما كان العالم في أمس الحاجة إليه .



ولدتك دماء الأحرار مزيجا بين تاريخ أعطاب الروح ومستقبل حياة الأجساد المنفية .



كانت صرختك الأولى يا فريديريك نيتشه العظيم .



يا قاهر قدّاس المغارات وطارق صناع الأوثان البئيسة .



صرخة الغسق بمعية عراء الزمان في عالم أشعث الشعر بلا شاربك الكثيف الذي تحول بقدرة قادر بعد عمر قصير إلى وجهك ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيتشه راقصا على جليد جثامين المدينة - محمد بقوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيتشه راقصا على جليد جثامين المدينة - محمد بقوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).