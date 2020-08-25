2020/08/25 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وملك الاردن والسيسي يعقدون اجتماعاً تباحثيا قبيل انعقاد القمة الثلاثية

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع ثلاثي، ضمّ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية جلالة الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعود الى العراق بعد مشاركته في القمة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعود الى العراق بعد مشاركته في القمة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).