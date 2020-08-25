التطبيعية للجنة الشباب والرياضة في البرلمان.. لن تدخل نوايا الآخرين وعاهدت ان تكون صادقة

2020/08/25 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أبدت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم استغرابها من البيان الذي أصدرته لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الثلاثاء، وعدّته لا ينسجم أبداً مع دور وشخصية البرلمان الذي يجب أن يعرض الامور بدون مغالطات والقفز على الحقائق.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"لهذا تودُّ التطبيعية أن تكشف عن الحقيقة الكاملة للرأي العام، وكذلك لجميع أعضاء اللجنة البرلمانية، بأننا على تواصل مباشر ودائم مع السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وهو على إطلاع بكل الخطوات والتفاصيل التي تعمل بها الهيأة التطبيعية".

واضافت:"وكانت تأمل التطبيعية أن تتسلم المخاطبات الرسمية من اللجنة البرلمانية كما هو معمول في السياقات الإدارية السليمة خلال التعامل مع الجهات ذات العلاقة، فكيف تتم مخاطبة مؤسسة التطبيعية ببيان إعلامي دون أن نتسلم كتاباً يستفهم أو يطلب إيضاحات، مع إننا غير ملزمين بهذا الموضوع كوننا نتعامل بالمخاطبات مع الفيفا والهيأة العامة فقط".





وبينت:"الهيأة التطبيعية لن تدخل في نوايا الاخرين، ولكنها عاهدت الجميع منذ يومها الأول بأنها ستكون صادقة وواضحة في جميع الخطوات التي تتخذها، حتى بما يتعلق بموضوع التمديد من عدمه، فإن التطبيعية أعلنت، تكراراً ومراراً، أنها لم تطلب التمديد، وإنها تعمل في النهار ولا تلجأ لجنح الظلام".

وزادت:"الهيأة التطبيعية لم تكن ترغب في الردِّ لأنها تؤمن بدور البرلمان الرقابي، ولكن ما حمله البيان من كلمات وحروف لا يليق إطلاقا بلجنة كانت لها مساهمات وإضافات مهمة للرياضة العراقية، فكان الأجدر أن يتم الاستفسار المباشر دون النزول إلى أسلوب الاستفزاز الإعلامي والذي لا يعلم الهدف من ورائه".

واوضحت:" تؤكد التطبيعية أنها، كما أعلنت سابقاً، ستكون مسرورةً دوماً في تلقي أي تساؤلات أو إستفاهمات، ومن أية جهة كانت، لأنها تؤمن بالصدق والوضوح والمهنية".

وكانت لجنة الشباب والرياضة قد أصدرت اليوم الثلاثاء بيانا طالبت التطبيعية بإنجاز مهامها والاعداد للانتخابات وعدم التفكير بتمديد مدة مهمتها المحددة من قبل "فيفا" بستة أشهر.

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