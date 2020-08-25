صادقون: الفوضى في محافظات الجنوب مخطط اميركي وبتمويل خليجي

2020/08/25 | 18:55 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه عد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم الفوضى التي تشهدها محافظات الجنوب مخططاً امريكياً وبتمويل خليجي.وقال سالم ان الجماعات التخريبية تريد جر هذه المحافظات الى الفوضى والحرب الاهلية وتشويه صورة التظاهرات السلمية من خلال الدعوة الى تشكيل فصيل مسلح بذريعة حماية التظاهرات، مطالبا باعتقال هذه العناصر المخربة والتي تتقاضى اموالا …

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