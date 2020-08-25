"مجهول" يهاجم موظفا في القنصلية الأميركية بهونغ كونغ

2020/08/25 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب موظف في القنصلية الأميركية، في هونغ كونغ، الثلاثاء، في رأسه بعد تعرضه لهجوم بيد مجهول خارج مقر البعثة الدبلوماسية، وفق ما ذكرت الشرطة ومسؤول في القنصلية.

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