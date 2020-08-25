الصحة العالمية تتبرع بسيارات إسعاف وتقنيات صحية لإقليم كردستان

2020/08/25 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سلمت منظمة الصحة العالمية اليوم 6 سيارات اسعاف لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق لتحسين الخدمات الاسعافية والمنقذة للحياة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة أربيل.كما قدمت المنظمة الدولية 22 طناً من التقنيات الصحية وذلك في إطار دعمها لجهود الحكومة في مواجهة جائحة كوفيد-19.واشتملت تلك الأجهزة على مكثفات الاكسجين، ومعدات استخلاص […]

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