نقل مقر مكتب مجلس النواب في محافظة البصـرة

2020/08/25 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اوساط محلية ونيابية في محافظة البصـرة نقل مقر مكتب مجلس النواب الواقع في منطقة العشار الى مكان اخر غير معلوم، فيما تم تسليم موقع المبنى الشاغر حاليا الى لجنة قانون (16) الخدمية ./انتهى5

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