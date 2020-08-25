تسجيل 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/08/25 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 63 اصابة محلية، والاخرى لقادمين من خارج المملكة احدهما من العراق، مقابل 9 حالات شفاء ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء إلى 1716.ودعت الصحة الأردنية في موجز صحفي المواطنين وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحلية بشكل غير مسبوق، إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات واتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات./انتهى

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